Названа дата премьеры Jeep Wrangler четвертого поколения

Так, согласно информации, опубликованной на форуме, новый Jeep Wrangler дебютирует 1 сентября, в октябре-ноябре начнется прием предварительных заказов на автомобиль, а на 13 ноября намечен старт производства модели.

Что же касается Wrangler в кузове пикап, то его американцы презентуют в августе 2018-го, а выпуск наладят ближе к концу года, в октябре.

Впрочем, не стоит относиться серьезно к этим данным, ведь они еще не подтверждены представителями Jeep. К тому же, даже если информация верна, имеет ли она отношение лишь к рынку США или каким-либо другим странам — этот момент на форуме не уточняется. Вероятнее всего, в нашей стране новый Wrangler появится не раньше 2018 года.