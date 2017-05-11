BMW увеличит производство до 3 миллионов машин в год

Как сообщает портал Todayonline, в планах руководства компании значится повышение объемов производства автомобилей до 3 млн. по всему миру. В частности, в Китае увеличат выпуск машин до 600 000 экземпляров в год, в США и Мексике — до 750 000.

Источники, близкие к BMW, поделились информацией о том, что баварцы намерены обогнать своего основного конкурента Mercedes-Benz и вернуть лидерство в большой баварской тройке.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в ближайшие четыре года компания BMW выпустит 28 новых или обновленных моделей. Более подробно о них можно прочитать здесь.