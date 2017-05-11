BMW увеличит производство до 3 миллионов машин в год

Фото: www.todayonline.com/
BMW Group планирует к 2020 году увеличить производство автомобилей до трех миллионов в год. Для сравнения, в 2016-ом концерн, в который помимо BMW также входят марки MINI и Rolls-Royce, выпустил 2 370 000 машин.
Виктория Базылева

Как сообщает портал Todayonline, в планах руководства компании значится повышение объемов производства автомобилей до 3 млн. по всему миру. В частности, в Китае увеличат выпуск машин до 600 000 экземпляров в год, в США и Мексике — до 750 000.

Источники, близкие к BMW, поделились информацией о том, что баварцы намерены обогнать своего основного конкурента Mercedes-Benz и вернуть лидерство в большой баварской тройке.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в ближайшие четыре года компания BMW выпустит 28 новых или обновленных моделей. Более подробно о них можно прочитать здесь.

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11 мая 2017
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