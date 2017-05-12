Россия удержалась на пятой строчке рейтинга крупнейших авторынков Европы

По данным агентства «Автостат», Германии удалось вернуть себе звание лидера по продажам автомобилей в Европе: немецкие дилеры реализовали 290 697 машин (+8,4%). Второй стала Франция, где новыми автомобилями обзавелись 171 879 человек (-6%), а третьей — Италия: там автомобилисты приобрели 160 359 машин (-4,6%).

Великобритания, которая по итогам марта была первой, опустилась на четвертое место — британские дилеры продали 152 076 автомобилей (-19,8%). Что же до России, то по предварительным подсчетам, в нашей стране в минувшем месяце было реализовано около 119 000 машин без учета легковых коммерческих транспортных средств, а это пятая строчка в рейтинге крупнейших авторынков стран Европы.