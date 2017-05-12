В Нью-Йорке начнут тестировать беспилотники

Как сообщает «Интерфакс», правительство Нью-Йорка требует от компаний, желающих тестировать свои беспилотники, застраховать каждый автомобиль на сумму в 5 миллионов долларов. К тому же во время проведения испытаний на водительском месте должен присутствовать пилот, имеющий действующие «права», чтобы в экстренной ситуации он смог взять управление машиной на себя.

Однако это еще не все: производители, согласно договору, возмещают расходы полиции Нью-Йорка, которая обязана присутствовать при тестировании. А ценник на услуги правоохранителей штата составляет 55,86 долларов в час.