Nissan признан лучшим продавцом подержанных авто в России

Фото Nissan
Nissan признан лучшей компанией по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте и отмечен профессиональной премией «Used car awards2017», учрежденной аналитическим агентством «Аавтостат». Награждение лауреатов состоялось в Москве в рамках конференции «Автомобили с пробегом: рынок, программы, инструменты».
Михаил Ростарчук

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», к участию были приглашены все автомобильные бренды, а также дилерские холдинги, развивающие продажи автомобилей с пробегом в России. Данные для анализа предоставили 18 брендов и 55 холдингов. В итоге Nissan со своей сертифицированной программой «Одобрено Ниссан» стал лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте. В тройку лидеров попали компании Toyota (II место) и Skoda (III место).

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14 мая 2017
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