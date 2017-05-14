Nissan признан лучшим продавцом подержанных авто в России

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», к участию были приглашены все автомобильные бренды, а также дилерские холдинги, развивающие продажи автомобилей с пробегом в России. Данные для анализа предоставили 18 брендов и 55 холдингов. В итоге Nissan со своей сертифицированной программой «Одобрено Ниссан» стал лучшим дистрибьютором по организации продаж автомобилей с пробегом в массовом сегменте. В тройку лидеров попали компании Toyota (II место) и Skoda (III место).