Maserati увеличила российские продажи в 11 раз

Согласно данным агентства «Автостат», продажи Maserati в нашей стране увеличились в 11 раз: с 10 автомобилей, проданных в январе-марте 2016 года, до 111, реализованных за аналогичный период в 2017-м. Такой уверенный подъем связан с расширением модельного ряда марки в России за счет нового кроссовера Levante, продажи которого начались лишь в августе минувшего года. Отмечается, что практически весь объем реализации, а именно 110 машин, пришелся именно на эту модель. Помимо этого был продан один седан Quattroporte.

Более 60% проданных в первом квартале Maserati зарегистрированы в Москве (63 экземпляра) и Московской области (8 автомобилей). Еще 8 машин «прописались» в Санкт-Петербурге, 4 штуки — в Свердловской области, и 3 — в Ростовской.