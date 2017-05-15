В Москве грузовик сбил на «зебре» женщину с детьми

Как сообщает RT, инцидент произошел в двенадцатом часу утра 15 мая на Халтуринской улице. Грузовик по неустановленным причинам совершил наезд на женщину с двухлетним ребенком и двухмесячным грудничком, пересекающих дорожную часть по пешеходному переходу.

Отмечается, что потерпевших уже доставили в институт имени Склифосовского — на текущий момент их жизням ничего не угрожает. А вот водитель грузовика до сих пор находится на месте происшествия вместе с сотрудниками правоохранительных органов, которые устанавливают обстоятельства аварии.