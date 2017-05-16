В Сингапуре построили автомат по продаже дорогих автомобилей

Как сообщает Reuters, огромный аппарат по продаже автомобилей принадлежит дилеру Autobahn Motors, который реализует спорткары и суперкары. Подавляющее большинство машин, представленных в этом центре, — Ferrari и Lamborghini, однако помимо них здесь можно приобрести, например, и Bentley.

— Нам требовалось где-то хранить большое количество автомобилей. В то же время мы хотели быть творческими и инновационными, — рассказал Гэри Хонг, генеральный директор Autobahn Motors.

Сделать покупку помогает система Automotive Inventory Management: на первом этаже, где уставновлен компьютер с сенсорным дисплеем, клиент выбирает нужную машину, после чего механизм спускает автомобиль вниз. Денежные средства списываются со счета покупателя лишь через семь дней — для того, чтобы владелец успел полноценно протестировать приглянувшееся транспортное средство.