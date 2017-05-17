Лучше всего автомобили с пробегом продаются в Подмосковье

По данным агентства «Автостат», на первой строчке списка крупнейших региональных вторичных авторынков России расположилась Московская область, где было продано порядка 70 000 автомобилей с пробегом. Следом идет Москва — здесь «новыми» машинами обзавелись 66 600 жителей. В Краснодарском крае продажи выросли до 57 500 транспортных средств, а это третье место в списке.

Санкт-Петербург в общем зачете с результатом в 41 300 реализованных машин стал четвертым, в то время как замыкает лидерскую пятерку Ростовская область, где в первые три месяца текущего года было продано 34 200 поддержаных автомобилей.

Отмечается также, что по итогам первого квартала вторичный авторынок подрос на 1,4% по отношению к аналогичному периоду прошлого года до 1 116 000 реализованных машин.