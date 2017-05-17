Названы десять машин, с которыми не хочется расставаться

Так, на первой строчке рейтинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser: средний срок владения этой машиной одним хозяином составляет 10,6 лет. Второе место принадлежит родстеру Porsche Boxster (9,9 лет), а «бронзу» поделили Ford Expedition и Mercedes-Benz SLK (9 лет).

Далее расположились внедорожники Ford Explorer и Toyota Sequoia (8,9 лет). А вот замыкают лидерскую пятерку Chevrolet Corvette, Toyota Avalon и 4Runner, а также Audi TT, которые в среднем служат одному хозяину на протяжении 8,8 лет.