Названы десять машин, с которыми не хочется расставаться

Фото: www.netcarshow.com
Аналитики компании iSeeCars составили рейтинг автомобилей, которые владельцы не торопятся перепродавать. Правда, не совсем понятно, на каких данных этот список основан.
Виктория Базылева

Так, на первой строчке рейтинга расположился внедорожник Toyota Land Cruiser: средний срок владения этой машиной одним хозяином составляет 10,6 лет. Второе место принадлежит родстеру Porsche Boxster (9,9 лет), а «бронзу» поделили Ford Expedition и Mercedes-Benz SLK (9 лет).

Далее расположились внедорожники Ford Explorer и Toyota Sequoia (8,9 лет). А вот замыкают лидерскую пятерку Chevrolet Corvette, Toyota Avalon и 4Runner, а также Audi TT, которые в среднем служат одному хозяину на протяжении 8,8 лет.

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17 мая 2017
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