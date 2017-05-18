Названы десять самых экономичных кроссоверов

На первую строчку рейтинга наименее «прожорливых» кроссоверов эксперты поставили Mazda CX-3, которая в среднем потребляет 7,45 литра на 100 километров. На втором месте оказались Honda HR-V и CR-V, а также Nissan Juke, расход топлива которых достигает отметки в 8,4 л/100 км. Замыкает лидерскую тройку Buick Encore — этот кроссовер расходует 8,7 литров на сотню. Д

Далее идут пять моделей, которым требуется в среднем 9,04 литра топлива на 100 км: Jaguar F-Pace, Nissan Rogue, Subaru Crosstrek, Hyundai Tuscon Eco и Subaru Forester.