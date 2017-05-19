Российские продажи электрокаров продолжают падать

Впрочем, это и не удивительно. Мало того, что в нашей стране не обустроена инфраструктура, так еще и «кусающиеся» цены на электромобили делают свое дело, распугивая и без того сомневающихся покупателей.

Тем не менее, в первом квартале 2017 года официальным дилерам все же удалось продать целых 13 электромобилей. По данным агентства «Автостат», больше половины из них, а именно 7 машин, пришлось на кроссовер Tesla Model X. Трое россиян стали владельцами его собрата — седана Tesla Model S, а еще трое наших соотечественников обзавелись Nissan Leaf.

При этом семь автомобилей «прописались» в столичном регионе — в Москве и области, четыре электрокара встали на учет на Дальнем Востоке и по одному — в Санкт-Петербурге и Ростовской области.