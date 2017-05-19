Российские продажи электрокаров продолжают падать

Фото: www.netcarshow.com
В первом квартале нынешнего года российскими дилерами было реализовано всего 13 электромобилей. Продажи «экологически чистых» машин по итогам первых трех месяцев сократились на 23,5%, а это в очередной раз подтверждает, что россиянам электрокары совершенно неинтересны.
Виктория Базылева

Впрочем, это и не удивительно. Мало того, что в нашей стране не обустроена инфраструктура, так еще и «кусающиеся» цены на электромобили делают свое дело, распугивая и без того сомневающихся покупателей.

Тем не менее, в первом квартале 2017 года официальным дилерам все же удалось продать целых 13 электромобилей. По данным агентства «Автостат», больше половины из них, а именно 7 машин, пришлось на кроссовер Tesla Model X. Трое россиян стали владельцами его собрата — седана Tesla Model S, а еще трое наших соотечественников обзавелись Nissan Leaf.

При этом семь автомобилей «прописались» в столичном регионе — в Москве и области, четыре электрокара встали на учет на Дальнем Востоке и по одному — в Санкт-Петербурге и Ростовской области.

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19 мая 2017
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