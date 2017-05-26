Автомобили черного цвета признаны самыми востребованными

Так, по данным портала MyCarCheck, большая часть поисковых запросов жителей Великобритании, а именно 22,68%, связаны с автомобилями черного цвета. На втором месте по популярности оказались серебристые машины (20,93%), а на третьем — синие (16,89%). Отмечается также, что далее по востребованности идут транспортные средства, окрашенные в белый цвет, а замыкают лидерскую пятерку — синие автомобили.

Кроме того, аналитики выяснили, что риску быть украденными больше других подвержены машины с двухцветной окраской.

– Как правило, двухцветными являются спортивные автомобили, а они в свою очередь вызывают огромный интерес у похитителей, потому как на вторичном рынке пользуются высоким спросом, — говорится в сообщении.

В то же время, как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, исследование специалистов подразделения лакокрасочных покрытий BASF Coatings выявило, что в России и в других странах Европы наиболее популярны белые машины, которым отдают предпочтение 29% покупателей. При этом хуже всего продаются автомобили, открашенные в яркие цвета: зеленый, оранжевый, фиолетовый, желтый и золотистый.