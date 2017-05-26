Строительство завода Mercedes-Benz в Подмосковье начнется 20 июня

Как сообщает ТАСС, вопрос возведения предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье также затронут и на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 1 по 3 июня в Северной столице.

– На петербургском форуме мы еще раз будем обсуждать вопросы строительства этого завода, чем мы — регион — можем помогать крупнейшему концерну, — пояснил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Кроме того, он отметил, что на конвейер нового предприятия встанут четыре модели Mercedes-Benz.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новый завод Daimler появится в Солнечногорском районе Московской области. Ожидается, что на этом предприятии наладят производство моделей Е-класса и внедорожников, в частности, GLS. Как ранее сообщил член правления подразделения Mercedes-Benz Cars Маркус Шэфер, российский рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста и предлагает великолепные перспективы — именно поэтому в компании было принято решение инвестировать средства в развитие российского бизнеса.