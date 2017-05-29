Названы самые безопасные автомобили в России

Так, согласно данным «Авторевю», самым безопасным автомобилем из ныне продающихся в России является Hyundai Solaris — именно этой модели поставили наибольшее количество очков: 16 баллов и 4 звезды.

На второй строчке, получив столько же звезд безопасности, расположился седан Volkswagen Polo. Однако этой модели по итогам испытаний присудили 14,3 балла.

Чуть меньше — 14,1 балла — сумела набрать отечественная LADA Vesta. Стоит отметить, что это лучший результат за всю историю российского автопрома.

Напомним, что по результатам краш-теста, который представляет собой фронтальный удар о деформируемый барьер на скорости 64 км/ч, каждая модель оценивается по 16-балльной шкале согласно протоколу европейских испытаний EuroNCAP.