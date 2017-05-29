Rolls-Royce презентовал самый дорогой автомобиль

Как сообщает зарубежный портал Motor1, уникальный Rolls-Royce Sweptail выполнен по заказу состоятельного клиента, выразившего желание остаться анонимным. При этом на протяжении всего процесса производства машины покупатель тесно сотрудничал с Rolls-Royce. К слову сказать, работа над этим Sweptail велась в течение четырех лет.

Вероятнее всего, британская компания всерьез рассматривает возможность выпускать автомобили в рамках так называемого проекта «1 of 1» — то есть строить эксклюзивные машины, продавая их за огромные деньги — на постоянной основе.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что Rolls-Royce в настоящее время тестирует в Европе Phantom нового, восьмого поколения. Британцы завершили производство предыдущей генерации модели в январе и уже сосредоточили свое внимание на ее преемнике, который может дебютировать нынешней осенью.