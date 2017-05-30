BMW приостановила производство автомобилей

По словам Ребстока, выпуск моделей 1-ой, 2-ой, 3-ей и 4-ой серий в Германии, Китае и Южной Африке приостановлен из-за того, что итальянская компания, поставляющая элементы рулевого управления, не успела завезти детали в назначенный срок. В результате этого обстоятельства BMW AG ежедневно несет убытки, которые, впрочем, в настоящее время не критичны, как утверждает пресс-секретарь компании.

Напомним, что похожая ситуация возникла в нашей стране на предприятии GM-АВТОВАЗ. В середине мая производство внедорожника Chevrolet Niva приостановили вследствие нехватки деталей, за поставку которых отвечает ООО Завод Автокомпонент. Однако как сегодня стало известно порталу «АвтоВзгляд», сторонам удалось достигнуть временных договоренностей, и сборочный конвейер вновь был запущен.