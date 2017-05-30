Hyundai назвал дату презентации абсолютно нового кроссовера Kona

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, в основу Hyundai Kona лег хетчбэк i20. Прослеживаются и некоторые внешние сходства моделей. К примеру, новый кроссовер обзавелся похожей решеткой радиатора, которая украшена хромированной окантовкой. Судя по ранее представленным шпионским фотографиям, корейцы выбрали для SUV яркие цвета, окрасив при этом крышу в контрастный черный.

Кроме того, новинка обзавелась тонкими светодиодными фарами, выполненными в футуристическом стиле, рельефным капотом и массивным передним бампером — все это придает автомобилю достаточно суровый вид.

Выбор силовых агрегатов Hyundai Kona весьма разнообразен: в их числе 1,0-, 1,4- и 1,6-литровые турбированный агрегаты. А вот прочие технические подробности пока не раскрываются.