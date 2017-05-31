Рассекречен интерьер новой Tesla Model 3

Как мы видим, по центру салона Model 3 красуется один единственный экран, и это при том, что машина напрочь лишена приборной панели. К тому же ранее Илон Маск говорил о том, что его «тройка» обзаведется уникальной системой вентиляции с одним лишь дефлектором, и представленные фотографии этот момент подверждают. Кроме того, можно обратить внимание и на два подстаканника, распложенных в центральном тоннеле, однако на этом список видимых удобств завершается.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Tesla наладит производство Model 3 в июле нынешнего года. Автомобиль, который запечатлен на фотографии, тестовый — и вовсе необязательно, что серийная версия машины будет выглядеть также.