Рассекречен интерьер новой Tesla Model 3

Фото: www.electrek.co
Фотография салона нового седана Tesla Model 3 просочилась в интернет: интерьер автомобиля оказался достаточно сдержанным и непривычным. Впрочем, именно об этом и предупреждал глава компании Илон Маск.
Виктория Базылева

Как мы видим, по центру салона Model 3 красуется один единственный экран, и это при том, что машина напрочь лишена приборной панели. К тому же ранее Илон Маск говорил о том, что его «тройка» обзаведется уникальной системой вентиляции с одним лишь дефлектором, и представленные фотографии этот момент подверждают. Кроме того, можно обратить внимание и на два подстаканника, распложенных в центральном тоннеле, однако на этом список видимых удобств завершается.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Tesla наладит производство Model 3 в июле нынешнего года. Автомобиль, который запечатлен на фотографии, тестовый — и вовсе необязательно, что серийная версия машины будет выглядеть также.

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31 мая 2017
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