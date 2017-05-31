В Брянске продается «Волга» ГАЗ-21 за 2 150 000 рублей

Продавец ГАЗ-21 «Волга» утверждает, что автомобиль полностью отреставрирован с использованием аутентичных деталей и других запчастей, которые соответствуют году производства машины. Все это время транспортное средство являлось экспонатом частной коллекции, при этом его ни разу не выставляли на каких-либо выставках.

Как указано в описании к раритетной «Волге со звездой», пробег седана, окрашенного в голубой и белый цвета, составляет всего 10 километров. Заднеприводный автомобиль оснащен 2,4-литровым 70-сильным двигателем и трехступенчатой механической коробкой передач.

Впрочем, как уже писал портал «АвтоВзгляд», на просторах интернета можно обнаружить немало похожих объявлений о продаже автомобилей, за которые владельцы намерены выручить огромные деньги. К примеру, неделю назад жительница Самары выставила свои «Жигули» 1979 года по цене в 3 500 000 рублей. А несколькими месяцами ранее за 37-летнюю «Ниву» попросили аж 5 000 000 рублей, подчеркнув при этом, что торг в данном случае совершенно не уместен.