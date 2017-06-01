Чак Норрис стал лицом бренда Fiat Professional

Как сообщает испанское издание El Mundo, Чак Норрис снимется в серии рекламных роликов, которые будут транслироваться на телевидении, начиная с июня. Однако в настоящее время сюжеты этих мини-фильмов не раскрываются.

Представили компании Fiat, в свою очередь, объяснили свой выбор тем, что 77-летняя голливудская звезда имеет огромную популярность в интернете, а за его плечами бесчисленное количество успешных ролей в известных фильмах.

Напомним, что на сегодняшний день в России продаются три коммерческие модели Fiat: можно предположить, что и россияне увидят на экранах телевизоров Чака Норриса, рассекающего, к примеру, по бездорожью на пикапе Fullback. К слову сказать, этот «грузовичок» можно приобрести по цене от 1 529 990 рублей. Кроме того, в нашей стране представлены минивэн Scudo c минимальным ценников в 1 655 000 рублей, а также несколько версий фургона Ducato.