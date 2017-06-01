EuroNCAP провел краш-тесты Skoda Kodiaq и MINI Countryman

Фото: www.zpravy.aktualne.cz
EuroNCAP опубликовал результаты очередной серии краш-тестов, проведенных по новой методике. Так, Skoda Kodiaq и MINI Countryman, продающиеся в том числе и в России, удостоились высших баллов.
Виктория Базылева

Согласно представленным EuroNCAP данным, безопасность взрослых пассажиров Skoda Kodiaq оценили в 92 балла из 100 возможных, детей — в 77 баллов, а пешеходов в случае наезда — в 71 балл. При этом эффективность систем активной и пассивной безопасности автомобиля составляет 54%. По итогам краш-тестов кроссовер получил «отлично» — пять «звезд» безопасности.

Специалисты высоко оценили и кроссовер MINI Countryman, также присвоив ему пять «звезд». Как сообщается на официальном сайте EuroNCAP, безопасность взрослых пассажиров равна 90 баллам, детей — 80 баллам, пешеходов — 64 баллам, а вот работа электронных помощников оценена в 51 балл.

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1 июня 2017
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