Названа тройка лучших кроссоверов дешевле 800 000 рублей

Журналисты портала «Твое Авто» на первую строчку лучших кроссоверов поставили французский Renault Duster. Имея в распоряжении 800 000 рублей, можно обзавестись машиной, оснащенной 1,6-литровым мотором, механической коробкой передач и системой переднего привода. Автомобиль в базовой версии обойдется покупателю в 640 000 рублей, в то время как приобрести более интересную версию можно по цене от 780 000 целковых.

На второй строчке расположился главный конкурент «Дастера» — Hyundai Creta. Кроссовер в стандартной модификации также укомплектован двигателем рабочим объемом 1,6 литра, «механикой» и передним приводом. Ценник машины в самой простой комплектации стартует от 790 000 рублей.

Замыкает лидерскую строчку китайский SUV Lifan Myway. За автомобиль, оснащенный 1,8-литровым мотором, агрегатированным с механической коробкой передач и передним проводом, дилеры попросят как минимум 770 000 рублей.