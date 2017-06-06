Jeep похвастался увеличением российских продаж

При этом за первые пять месяцев нынешнего года в пользу машин Jeep сделали выбор 622 россиянина, что на 18% больше, нежели за аналогичный период 2016-го. В частности, наибольший рост продемонстрировал внедорожник Grand Cherokee: за январь-май было реализовано 357 автомобилей (+76%). Кроме того, наши соотечественники обзавелись 158 автомобилями Cherokee, 65 кроссоверами Renegade, а также 42 внедорожниками Wrangler.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что «ЭфСиЭй Рус» — официальный представитель марки Jeep в России — объявил о проведении сервисной кампании, охватывающей без малого 9000 внедорожников Grand Cherokee. Специалисты дилерских центров бесплатно обновят программное обеспечение АКП, из-за неисправности которой человеку может быть нанесен непоправимый вред.