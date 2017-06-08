В прошлом году россияне потратили 920 млрд. рублей на автозапчасти

Фото: www.allpart.ir
Российские автомобилисты в минувшем году потратили более 920 млрд. рублей на покупку запасных частей для легковых автомобилей иностранных марок. Примечательно, что седьмая доля этого объема пришлась на компоненты для машин Toyota.
Виктория Базылева

Так, в 2016 году владельцы «Тойот» приобрели запчастей более, чем на 130 млрд. рублей. Впрочем, то, что эта японская марка оказалась на первой строчке рейтинга — неудивительно. Ведь как ранее писал портал «АвтоВзгляд», по состоянию на 1 января нынешнего года в России насчитывалось около 3 600 000 автомобилей Toyota.

На втором месте оказалась компания Nissan — обладатели «японцев» потратили на автокомпоненты порядка 80 млрд. рублей, сообщает агентство «Автостат». А «бронзу» поделили Volkswagen и Renault — в прошлом году на запчасти для этих машин нашими соотечественниками было потрачено около 54 млрд. рублей.

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8 июня 2017
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