В прошлом году россияне потратили 920 млрд. рублей на автозапчасти

Так, в 2016 году владельцы «Тойот» приобрели запчастей более, чем на 130 млрд. рублей. Впрочем, то, что эта японская марка оказалась на первой строчке рейтинга — неудивительно. Ведь как ранее писал портал «АвтоВзгляд», по состоянию на 1 января нынешнего года в России насчитывалось около 3 600 000 автомобилей Toyota.

На втором месте оказалась компания Nissan — обладатели «японцев» потратили на автокомпоненты порядка 80 млрд. рублей, сообщает агентство «Автостат». А «бронзу» поделили Volkswagen и Renault — в прошлом году на запчасти для этих машин нашими соотечественниками было потрачено около 54 млрд. рублей.