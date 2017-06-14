Самая маленькая в мире машина уйдет с молотка аукциона Sotheby’s

Фото: www.aol.co.uk
18 августа аукционный дом Sotheby’s предложит покупателям уникальный трехколесный микромобиль Peel Trident. Длина этой двухместной мотоколяски составляет чуть менее двух метров, в то время как в ширину автомобильчик всего 99 сантиметров.
Виктория Базылева

Как сообщает британский портал Aol, нынешний владелец приобрел этот коллекционный микромобиль в 2014 году. По подсчетам оценщиков, этот лот уйдет с молотка как минимум за 62 000 фунтов стерлингов.

Отметим, что в движение трехколесную мотоколяску приводит 49-кубовый моторчик мощностью в 4,2 л. с, агрегатированный с трехступенчатой механической коробкой передач. А максимальная скорость «автомобиля» достигает отметки в 45 км/ч.

Напомним также, что микромобили Peel Trident производили в течение двух лет с 1964 по 1966 год. За это время с конвейера сошло всего 82 машины, в дальнейшем реализованные по цене в 190 фунтов стерлингов.

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14 июня 2017
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