Самая маленькая в мире машина уйдет с молотка аукциона Sotheby’s

Как сообщает британский портал Aol, нынешний владелец приобрел этот коллекционный микромобиль в 2014 году. По подсчетам оценщиков, этот лот уйдет с молотка как минимум за 62 000 фунтов стерлингов.

Отметим, что в движение трехколесную мотоколяску приводит 49-кубовый моторчик мощностью в 4,2 л. с, агрегатированный с трехступенчатой механической коробкой передач. А максимальная скорость «автомобиля» достигает отметки в 45 км/ч.

Напомним также, что микромобили Peel Trident производили в течение двух лет с 1964 по 1966 год. За это время с конвейера сошло всего 82 машины, в дальнейшем реализованные по цене в 190 фунтов стерлингов.