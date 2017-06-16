BMW тестирует кроссовер X4 второго поколения

Как портал «АвтоВзгляд» уже писал ранее, BMW X4 обзавелся перелицованными фарами и видоизмененной радиаторной решеткой. Кроме того, некоторые корректировки произошли и в задней части автомобиля: номерной знак переместился с крышки багажника на новый бампер, по краям которого расположились трубы выпускной системы.

Ожидается, что построят новый X4, как и его собрата X3, на модульной платформе CLAR, благодаря чему кроссовер станет примерно на 100 килограммов легче, но при этом длиннее и, как следствие, просторнее. По предварительным данным помимо бензиновых и дизельных модификаций в продаже появится также гибридная. Наиболее вероятно, что под капотом гибрида «поселится» агрегат, состоящий из двухлитрового бензинового двигателя и электромотора от BMW 330 e, суммарная мощность которого составит 249 л. с.

Остается лишь добавить, что минимальный российский ценник BMW X4 текущего поколения, оснащенного 190-сильным дизельным двигателем, составляет 3 140 000 рублей.