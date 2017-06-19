BMW представила новый M6 Gran Coupe

Фото: www.adv1wheels.com
В сети опубликованы снимки нового «заряженного» BMW M6 Gran Coupe, получившего устрашающее название M666. Примечательно, что помимо достаточно агрессивного внешнего вида, автомобиль может похватать и одним из мощнейших двигателей, производимых баварцами в настоящее время.
Виктория Базылева

В движение BMW M6 Gran Coupe приводит 4,4-литровый битурбированный V8, развивающий мощность до 560 л. с. и максимальный крутящий момент в 678 Нм. «Горячее» купе оснастили и системой Launch Control, предназначенной для резкого старта с места, благодаря чему до сотни машина разгоняется всего за 4,3 секунды, в то время как ее пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Прочие подробности относительно модели пока не раскрываются.

Что же до экстерьера, то помимо эффектного дизайна и черного оттенка кузова, M666 «обули» в литые 21-дюймовые колеса ADV5.2 Track Spec CS, сообщается на сайте производителя ADV.1.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы
19 июня 2017
295