BMW представила новый M6 Gran Coupe

В движение BMW M6 Gran Coupe приводит 4,4-литровый битурбированный V8, развивающий мощность до 560 л. с. и максимальный крутящий момент в 678 Нм. «Горячее» купе оснастили и системой Launch Control, предназначенной для резкого старта с места, благодаря чему до сотни машина разгоняется всего за 4,3 секунды, в то время как ее пиковая скорость ограничена электроникой на отметке в 250 км/ч. Прочие подробности относительно модели пока не раскрываются.

Что же до экстерьера, то помимо эффектного дизайна и черного оттенка кузова, M666 «обули» в литые 21-дюймовые колеса ADV5.2 Track Spec CS, сообщается на сайте производителя ADV.1.