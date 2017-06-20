Hennessey выпустит самый быстрый в мире гиперкар

В течение нескольких лет между американской компанией Hennessey и французским автостроителем Bugatti ведется борьба за звание производителя самого быстрого в мире серийного автомобиля. И пока Bugatti готовит к премьере новый Chiron, американцы объявили о намерении выпустить новую версию гиперкара Venom, которая получит любопытное название F5.

Все дело в том, что по шкале Фудзиты, которая применяется для классификации торнадо, F5 — это категория самых мощных и разрушительных смерчей. Однако, если скорость ветра угаранов F5 в среднем составляет 470 км/ч, то новый Venom будет быстрее — представители Hennessey заявляют, что гиперкар сможет разгоняться до 485 км/ч.

Прочие подробности о новинке в настоящее время не раскрываются. Как сообщает портал Motor1, американская «ракета» может дебютировать уже до конца нынешнего года.