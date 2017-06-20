Раскрыты подробности о проекте «Кортеж»

– Рассчитываем, что изначальные планы — выйти через пять лет на производство более 1000 автомобилей по году в разных сегментах — будут реализованы, — приводит слова Дениса Мантурова агентство ТАСС.

Министр также отметил, что производство машин «Кортежа» наладят на предприятии «НАМИ» — первое время с конвейера этой площадки будут сходить по 300 экземпляров. Однако в министерстве рассматривают возможность выпускать автомобили и на других заводах — на случай высокого покупательского спроса.

Кроме того, Мантуров сообщил, что уже в декабре нынешнего года Федеральной службе охраны РФ (ФСО) передадут 16 первых микроавтобусов. А некоторое время спустя начнется производство седанов, внедорожников и лимузинов.