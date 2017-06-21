Ford перенесет производство автомобилей из Мексики в Китай

Американцы наладят экспорт Ford Focus четвертого поколения в Северную Америку из Китая к 2019 году. Хотя, как сообщает Reuters, ранее планировалось собирать эти машины на заводе в Мексике.

О намерении перенести производство заявил президент по глобальным операциям Ford Джо Хинрикс. Он отметил, что таким образом компании удастся сэкономить на оборудовании порядка 500 млн. долларов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что новый «Фокус» дебютирует в январе 2018 года на автосалоне в Детройте. Внешне автомобиль будет во многом схож с Fiesta, кроме того, его колесная база растянется на 50 мм, а общая масса снизится на 50 килограммов. Предполагается, что под капотом новинки «поселятся» 99-, 123 и 138-сильные моторы EcoBoost, агрегатированные с шестиступенчатым «роботом» Powershift.