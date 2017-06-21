Опубликованы «живые» фотографии новой Toyota Camry

Фото: twitter.com/kouheitamurafd2
В интернет просочились первые «живые» снимки седана Toyota Camry восьмой генерации. Судя по всему, продажи новинки на внутреннем рынке стартуют в самое ближайшее время.
Виктория Базылева

По предварительным данным, новая «Камри» для России будет выглядеть в точности как японская. В то время как моторы для нее, вероятнее всего, позаимствуют у американской версии: 2,5- и 3,5-литровые двигатели, агрегатированные с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором. Ожидается, что у нас автомобиль появится ближе к концу нынешнего года — однако эта информация в настоящее время представителями компании не подтверждается.

Напомним, в апреле в России стартовали продажи Toyota Camry, пережившей легкий фейслифтинг. Автомобиль получил светодиодные противотуманные фары, несколько новых оттенков к палитре цветов кузова, а также дополнительный дизайн-пакет «Премиум». Приобрести японский седан в нашей стране на сегодняшний день можно, заплатив от 1 407 000 рублей.

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21 июня 2017
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