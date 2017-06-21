Peugeot презентовала новый пикап

По сути своей Peugeot Pick Up представляет собой перелицованный автомобиль Dongfeng Rich, продающийся в настоящее время в Китае. В движение машина приводится 2,5-литровым дизельным двигателем, развивающим мощность в 115 л. с. и пиковый крутящий момент в 280 Нм. Коробка передач — безальтернативно пятиступенчатая механическая, а вот привод может быть как задним, так и полным, сообщает портал MezziCommerciali. Отметим также, что в списке оснащения нового пикапа значатся две подушки безопасности, система ABS, задний парктроник, кондиционер и электростеклоподъемники всех дверей.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал о том, что Peugeot анонсировала российские цены и комплектации рестайлингого седана 408. Стартовая цена автомобиля, который появится в шоу-румах официальных дилеров в самое ближайшее время, составляет 949 000 рублей.