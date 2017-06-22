Tesla построит новый завод в Китае

В сообщении говорится о том, что Tesla возведет новый завод в Шанхае, однако точные сроки пока не называются. Кроме того, не разглашаются и прочие детали соглашения, в частности неизвестно, какие именно модели встанут на конвейер предприятия.

Тем не менее строительство собственного завода в Поднебесной позволит американскому производителю электрокаров значительно сократить расходы. Как минимум правительство Китая освободит компанию от необходимости уплаты дополнительных средств за реализацию автомобилей в стране.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что другой американский автопроизводитель — Ford — перенесет производство машин из Мексики в Китай. В компании намерены наладить выпуск автомобилей Focus на новом заводе к 2019 году.