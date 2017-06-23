Лучшие гоночные автомобили, которые получили версии для повседневной езды

Так, на первую строчку британские автожурналисты поставили новый Ford GT, изначально ориентированный на экстремальные гонки «24 часа Ле-Мана». Дорожная версия машины вооружена 647-сильным мотором, а ее цена в Великобритании стартует от 420 000 фунтов стерлингов.

Второе же место отведено предшественнику Ford GT — Ford GT40. Четырехкратный победитель того же «Ле-Мана» производился на протяжении трех лет с 1965 по 1968 год. Автомобиль для повседневного использования оснащался 4,2-литровым V8, развивающим мощность в 335 л. с.

«Бронза» оказалась за еще одним олдтаймером — Ferrari 250 GTO. Примечательно, что прежде, чем на дороги общественного пользования выехала машина, укомлектованная трехлитровым V12, итальянцы выпустили порядка 100 различных версий.

Отметим, что в список также попали Dauer Porsche 962, Porsche 911 GT1 Strassenversion, Mercedes-Benz CLK GTR, Nissan R390, Toyota TS020 GT-One, BMW M3 GTR V8, Mercedes-Benz 190E 2.5—16 Evolution II и другие спорткары.