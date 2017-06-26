АВТОВАЗ вводит дополнительные рабочие смены

Согласно информации, представленной на официальном сайте профсоюзной организации Волжского автозавода, на сборочно-кузовном производстве «Калины» рабочими стали три субботы: 1,8 и 15 июля. В эти дни сотрудникам придется поработать в дневную смену.

Что же до машин, в основе которых лежит платформа B0 — а к ним, напомним, относятся несколько моделей Renault, Nissan, а также LADA Largus и XRAY — то они будут дополнительно выпускаться в дневные и вечерние смены 8 и 15 июля.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что в отличие от трудолюбивых тольяттинцев, рабочие автозаводов Nissan, Toyota, Ford а также Hyundai-KIA, расположенных в Санкт-Петербурге, в ближайшее время отправятся в традиционные летние отпуска.