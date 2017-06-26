Названы три самых безопасных кроссовера на российском рынке

Так, на первой строчке оказался Audi Q7. Большой ингольштадтский кроссовер получил по итогам последних испытаний максимальную оценку, равную 10 баллам. Напомним, что ценник машины в нашей стране стартует с отметки в 3 750 000 рублей.

«Серебро» рейтинга отдали BMW X1, заработавшему также 10 баллов. Эта модель в базовой комплектации, в отличие от лидера, не может похвастать таким же обилием электронным ассистентов — большинство систем предлагается покупателю лишь в качестве опций. Впрочем, это и неудивительно, ведь Audi Q7 и BMW X1 представлены в разных ценовых категориях. К слову сказать, обзавестись этой машиной можно по цене от 1 880 000 рублей.

Удивительно, но на третью строчку списка самых безопасных автомобилей нынче популярного сегмента SUV журналисты Daily Motor поставили еще одного «немца» — Mercedes-Benz GLE. Обзавестись премиальным кроссовером, получившим 9,7 баллов из 10 возможных, можно, заплатив от 4 030 000 рублей.