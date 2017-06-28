В России выпустили 30-тысячный мотор Ford

Завод Ford Sollers в Елабуге начал свою работу в сентябре 2015 года, и с тех пор на этом предприятии выпускаются четырехцилиндровые моторы Duratec рабочим объемом в 1,6 литра. Этими агрегатами оснащаются несколько моделей Ford, также производимых на территории нашей страны. Среди них хетчбэки и седаны Fiesta, кроссоверы EcoSport, а также автомобили семейства Focus.

Отметим также, что на елабужском заводе Ford Sollers установлено передовое высокотехнологичное оборудование, благодаря которому удалось автоматизировать производственные процессы на 95%.