С конвейера сошла первая Toyota Camry восьмого поколения

Впрочем, по предварительным данным, новая Toyota Camry для России будет выглядеть в точности как японская. А вот моторы для нее, вероятнее всего, позаимствуют как раз у американской версии: 2,5- и 3,5-литровые двигатели, агрегатированные с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач или вариатором. Ожидается, что у нас автомобиль появится ближе к концу нынешнего года — однако эта информация в настоящее время представителями компании не подтверждается.

Напомним, в апреле в России стартовали продажи Toyota Camry, пережившей легкий фейслифтинг. Автомобиль получил светодиодные противотуманные фары, несколько новых оттенков к палитре цветов кузова, а также дополнительный дизайн-пакет «Премиум». Приобрести японский седан в нашей стране на сегодняшний день можно, заплатив от 1 407 000 рублей.