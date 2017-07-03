LADA XRAY попала в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов

На второй строчке рейтинга наиболее популярных автомобилей сегмента кроссоверов расположился Renault Duster. За первые пять месяцев официальные дилеры реализовали 15 886 автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот отечественная модель LADA XRAY оказалась третьей — эти машины разошлись тиражом в 12 692 экземпляра. Впрочем, правильнее было бы назвать «Икс Рей» все-таки высоким хетчбэком, нежели SUV. Однако маркетологи АВТОВАЗа настаивают, на том, что это тольяттинское изделие является самым настоящим кроссовером — пусть так.

Отметим также, что замыкают лидерскую пятерку Toyota RAV 4 и Renault Kaptur — 12 449 и 11 324 проданные машины соответственно.