LADA XRAY попала в ТОП-3 самых продаваемых кроссоверов

Фото: портал «АвтоВзгляд»
Согласно данным «Ассоциации европейского бизнеса» (AEB), по итогам первых пяти месяцев нынешнего года самым востребованным кроссовером на российском рынке является Hyunai Creta. В пользу корейского SUV сделал выбор 20 131 человек.
Виктория Базылева

На второй строчке рейтинга наиболее популярных автомобилей сегмента кроссоверов расположился Renault Duster. За первые пять месяцев официальные дилеры реализовали 15 886 автомобилей, что на 18% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

А вот отечественная модель LADA XRAY оказалась третьей — эти машины разошлись тиражом в 12 692 экземпляра. Впрочем, правильнее было бы назвать «Икс Рей» все-таки высоким хетчбэком, нежели SUV. Однако маркетологи АВТОВАЗа настаивают, на том, что это тольяттинское изделие является самым настоящим кроссовером — пусть так.

Отметим также, что замыкают лидерскую пятерку Toyota RAV 4 и Renault Kaptur — 12 449 и 11 324 проданные машины соответственно.

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3 июля 2017
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