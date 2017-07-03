Названы самые дешевые автомобили, продающиеся в России

На второй строчке рейтинга самых дешевых машин, продающихся в настоящее время в России, расположился отечественный седан LADA Granta. За него официальные дилеры попросят не менее 389 900 рублей. Третье место досталось еще одной тольяттинской модели — LADA Priora — обзавестись этим седаном можно, заплатив от 399 900 целковых, сообщает «Российская Газета». За литфбэк LADA Granta придется выложить уже не менее 414 900, а вот Datsun on-DO — японский седан, построенный на базе той же «Гранты» — обойдется уже в 436 000 рублей.

На сегодняшний день дилеры узбекской марки Ravon за 439 000 предлагают хетчбэк R2, который по сути является перелицованным Chevrolet Spark. Далее идет LADA Kalina (440 600 рублей) и Ravon Nexia (449 000 рублей). А замыкают десятку самых доступных новых автомобилей седаны FAW Oley 2014 года выпуска и Brilliance H230 — ценники на эти машины начинаются от 449 100 и 459 900 рублей соответственно.