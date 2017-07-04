Бестселлером марки Mitsubishi остается кроссовер Outlander

Так, бестселлером Mitsubishi по-прежнему является кроссовер Outlander, разошедшийся в первом полугодии тиражом в 7334 экземпляра. Стоит отметить, что продажи этой модели выросли на 36% в сравнении с январем-июнем 2016 года. Кроме того, на этот автомобиль приходится 84% от общего объема реализованных машин Mitsubishi в России.

– Стабильно высокий потребительский интерес к модели Mitsubishi Outlander обусловлен сочетанием высокого качества этого среднеразмерного кроссовера и максимально широких и выгодных схем покупки, — сказал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус».

Напомним, что на сегодняшний день модельный ряд Mitsubishi в России включает в себя кроссоверы Outlander и Outlander GT, внедорожники Pajero и Pajero Sport, а также пикап L200. К слову сказать, «грузовичок» L200 не так давно был у портала «АвтоВзгляд» на тест-драйве — почитать о том, что же из себя представляет этот автомобиль, можно здесь.