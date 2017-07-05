Продана первая электрическая LADA Vesta

Как портал «АвтоВзгляд» писал ранее, в Астане на выставке ЭКСПО-2017 дебютировала электрическая модификация российского седана LADA Vesta EV. Автомобиль представила компания «АЗИЯ АВТО», выпускающая бензиновые «Весты» для реализации на территории Казахстана.

LADA Vesta EV приводится в движение электрической силовой установкой, развивающей мощность в 82 л. с. При этом максимальная дальность хода машины составляет всего 150 километров. Отмечается, что для подзарядки аккумулятора на станции «Весте» требуется 80 минут, в то время как от бытовой розетки автомобиль будет заряжаться не менее 9 часов.

Напомним, что в нашей стране в настоящее время «зеленая» LADA Vesta EV не продается.