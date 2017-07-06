За границу можно будет выехать с долгами на 30 000 рублей

Соответствующие поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве» уже подготовлены, утверждают «Известия», и, повторимся, должны вступить в силу 1 октября этого года. Правда, эта «амнистия» не коснется граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов и возмещения ущерба за ранее совершенные преступления.
В этом году около 1 000 000 автовладельцев не сможет выехать за границу, так как имеют различные задолженности на 10 000 рублей. Однако уже с 1 октября этого года число «невыездных» россиян может резко сократится, поскольку Комитетпо госстроительству и законодательству Госдумы предложил увеличить минимальную сумму долгов, при которой пристав может ограничить гражданину РФ выезд за границу, с 10 000 до 30 000 рублей.