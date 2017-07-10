На подержанные машины россияне тратят больше денег, чем на новые

Больше других компаний от продаж автомобилей с пробегом в России выручила японская Toyota — новоиспеченные «тойотоводы» не пожалели 92 млрд. рублей. На второй строчке с доходом в 75 млрд. расположилась LADA, а на третьей — компания Mercedes-Benz (57 млрд.)

Кроме того, 50 млрд. рублей россияне отдали за подержанные машины Nissan и еще 44 млрд. — за автомобили BMW. Отметим также, что в первую десятку по итогам пяти месяцев попала компания Hyundai (41 млрд.), Volkswagen (39 млрд.), Ford (32 млрд.), а также KIA (31 млрд.) и Mitsubishi (30 млрд.).