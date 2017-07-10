На подержанные машины россияне тратят больше денег, чем на новые

Фото: www.timekiller.dk
За первые пять месяцев нынешнего года россияне потратили на покупку подержанных автомобилей 780 млрд. рублей. Для сравнения: новые автомобили за тот же временной период обошлись нашим соотечественникам в 720 млрд. рублей.
Виктория Базылева

Больше других компаний от продаж автомобилей с пробегом в России выручила японская Toyota — новоиспеченные «тойотоводы» не пожалели 92 млрд. рублей. На второй строчке с доходом в 75 млрд. расположилась LADA, а на третьей — компания Mercedes-Benz (57 млрд.)

Кроме того, 50 млрд. рублей россияне отдали за подержанные машины Nissan и еще 44 млрд. — за автомобили BMW. Отметим также, что в первую десятку по итогам пяти месяцев попала компания Hyundai (41 млрд.), Volkswagen (39 млрд.), Ford (32 млрд.), а также KIA (31 млрд.) и Mitsubishi (30 млрд.).

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10 июля 2017
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