Продажи автомобилей премиум-класса подросли на 3,8%

В пользу «Мерседесов», согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), в июне сделали выбор 3232 человека, на 2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. На второй строчке расположилась компания BMW, реализовавшая в России 2665 машин (+16%), а вот третьим в рейтинге самых популярных премиальных автомобильных марок стал Lexus. Машины японского производителя разошлись тиражом в 1921 экземпляр (+19%).

Отметим также, что замыкают лидерскую пятерку Audi и Land Rover — дилеры продали 1610 (-30%) и 812 (+20%) таких автомобилей соответственно.

В целом же за первую половину нынешнего года сегмент премиальных машин сократился на 3,3% до 67 810 единиц, сообщает агентство «Автостат».