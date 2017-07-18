Ferrari 365 GTB/4 Daytona Элтона Джона выставили на аукцион

В описании к лоту на официальном сайте аукционного дома Silverstone говорится, что Ferrari 365 GTB/4 Daytona вооружен 4,4-литровым V12 мощностью в 352 л. с., агрегатированным с пятиступенчатой коробкой передач. Кузов окрашен в ярко-красный Rosso Chiaro, салон же автомобиля оформлен в черном цвете.

Элтону Джону эта машина принадлежала на протяжении двух лет с 1973 по 1975 год. Сообщается, что он приобрел ее на средства, вырученные от реализации своего знаменитого альбома Goodbye Yellow Brick Road. Впоследствии Daytona оказалась частью частной коллекции любителя Ferrari.

Кроме того, согласно информации на сайте, машина находится в отличном состоянии: нет никаких проблем ни по кузову, ни по технической части. Остается лишь добавить, что Ferrari 365 GTB/4 Daytona уйдет с молотка британского аукциона 29 июля в Сильверстоуне.