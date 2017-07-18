Genesis определился с названиями для своих кроссоверов и купе

Как сообщает портал Motorauthority, компания Genesis запатентовала названия GT60, GT70, GT80 и GT90, которые будут использоваться для обозначения купе, а также GV60, GV70 и GV80 — для кроссоверов.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что к 2020 году корейцы намерены выпустить под маркой Genesis как минимум шесть автомобилей, два из которых будут относиться к семейству кроссоверов. Так, дизайнеры планируют создать роскошный большой и среднеразмерный SUV. Однако никаких подробностей относительно новинок пока не раскрывается.

В настоящее время модельный ряд Genesis представлен двумя седанами G80 и G90, обзавестись которыми можно, заплатив от 2 550 000 и 4 475 000 рублей соответственно.