Назван самый «праворульный» город-миллионник России

По состоянию на 1 января нынешнего года на дорогах Новосибирска насчитывается порядка 148 000 машин с правым рулем. На второй строчке рейтинга городов-миллионников расположился в Красноярск — там доля праворульных авто составляет 30,7%. А третьим стал Омск — 18%.

Замыкают же лидерскую пятерку Челябинск и Екатеринбург — 5% автомобилистов в этих городах предпочитают машины с правым рулем.

Отметим также, что в Москве, Ростове-на-Дону, Уфе, Перми, Воронеже и Волгограде на праворульные автомобили приходится 1—2%, а в Нижнем Новгороде, Самаре, Санкт-Петербурге и Казани — всего 0,6—1%.