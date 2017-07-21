АВТОВАЗ приостановил производство автомобилей

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в период отпуска на предприятиях будут проведены необходимые ремонтные работы и модернизация оборудования. По словам представителей компании, приостановка производства никак не отразится на продажах. Ведь подготовленный запас товарных автомобилей способен обеспечить наличие машин всех моделей в автосалонах официальных дилеров.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что на АВТОВАЗе стартовало производство LADA Vesta CNG, укомплектованной газобаллонной установкой. Машина способна потреблять в качестве топлива не только бензин, но и природный газ метан. Дилеры тольяттинской марки уже приступили к приему заказов на LADA Vesta CNG. Седан, который может ездить как на бензине, так и на метане обойдется покупателю на 30 000 рублей дороже, чем аналогичная бензиновая модификация.